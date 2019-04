2,5 jaar cel geëist tegen Kloosterholtjer windbuksschieter

Voor het schieten met een windbuks bij een woning aan de Lekstraat in Winschoten is tegen 49-jarige man uit Heiligerlee ruim 2,5 jaar cel geëist.

De officier van justitie vindt dat hiervan een half jaar voorwaardelijk moet zijn. De Kloosterholtjer had een woning beschoten in de Molenstad vanwege een zakelijk conflict over antieke tegeltjes.

Ook stond hij terecht voor de heling van ruim driehonderd kazen, twee inbraken en het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs.

Schoon schip

De man wilde schoon schip maken, zei hij tegen de rechters. Maar dat viel volgens de officier van justitie tegen. 'Als je schoon schip maakt, dan betekent dit een volledige bekentenis. Ik hoor nu alleen iemand die overal omheen draait', zei de officier tijdens de zitting.

315 kazen

De verdachte werd op 13 juli in Heiloo aangehouden. Hij reed in een wagen die kort daarvoor in Kolham was gestolen. In de auto lag 315 stukken kaas. Die waren in juni uit een kaasboerderij in Blijham gestolen. 'Gekocht', zei de man, 'Voor een prikkie, omdat het nogal beschimmeld was'. Dat geloofde de officier niet.

Vluchtauto

De auto had hij gehuurd, zei de man. De wagen was flink beschadigd. Waarschijnlijk door een vluchtrit, kort daarvoor. De agenten achtervolgden de wagen en zagen dat de chauffeur wild reed. Ze verloren de vluchtauto uit het oog. De verdachte wist niets van de forse schade. 'Was zo gehuurd', zei hij. Een contract of contactpersoon kon hij niet overleggen.

91-jarige bewoonster

In zijn eigen auto, die bij zijn huis in Heiligerlee stond, vonden de agenten een hoop sieraden. Dit was de buit van een woninginbraak in Scheemda. De inbreker sloeg toe terwijl de 91-jarige bewoonster lag te slapen. Die inbraak en een inbraak in Heiligerlee gaf de man toe. Ook gaf hij toe dat de 451 xtc-pillen en 192 gram speed in zijn zakken van hem waren.

Lijvig strafblad

De man komt vanaf 1986 al met justitie in aanraking. Zijn lijvig strafblad staat vol inbraken en diefstallen. De man wil zich laten behandelen. Maar dat moet maar even wachten, vond de officier: 'Eerst een poosje zitten'.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.