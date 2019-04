Inbrekers die vogelspin vrijlieten moeten maanden de cel in

De twee mannen die bij een inbraak in Ter Apel een vogelspin loslieten in een huis, krijgen bijna een jaar jeugddetentie en negen maanden cel opgelegd. Daarnaast zijn ze volgens de rechter schuldig aan veel meer inbraken.

Het gaat om Mitchel R. (18) uit Stadskanaal en David O. (20) uit Emmen. Het duo hoorde twee weken geleden respectievelijk 360 dagen jeugddetentie, waarvan 200 voorwaardelijk en 100 uur werkstraf en een enkelband tegen zich eisen.

De jongste heeft een strafblad van zes pagina's, zijn kompaan uit Emmen heeft twaalf bladzijdes strafblad.

Schadevergoeding

De rechter ging gedeeltelijk mee in de eis. De jongste werd conform de eis veroordeeld en moet samen met David O. een schadevergoeding van 746 euro betalen aan de slachtoffers.

O. kreeg negen maanden cel opgelegd, waarvan zeven voorwaardelijk. Daarnaast moet hij 240 uur werken. Ook mag hij een jaar niet in Ter Apel komen en moet hij zich laten behandelen. Dat laatste geldt ook voor Mitchel R. Alle twee gaan ze een begeleid wonen traject in.

Voetbalclubs

Het duo heeft in wisselende samenstellingen onder invloed van speed verschillende inbraken gepleegd in Ter Apel en omgeving. Naast de woning waren ook de voetbalclub, de tennisclub en de voetbalclub in Musselkanaal de dupe. De buit: voornamelijk drank, geld, laptops en de inhoud van de fooienpot.

Ook een supermarkt in Emmer-Compascuum kreeg een bezoekje. O. en een minderjarige jongen braken de deur open en gingen er met 600 euro aan tabak vandoor.

Vogelspin

In Ter Apel braken ze afgelopen zomer samen in in een woning. De bewoners waren op vakantie en werden gewaarschuwd door de kattenoppas. 'Een plundering', zo vatte de rechter de ravage samen.

Spaarpotten van de kinderen waren weg, de matrassen waren kapot en alles lag overhoop. Ook had de Stadskanaalster inbreker de vogelspin van de bewoners uit zijn terrarium gehaald en losgelaten in de slaapkamer.

Door veel mensen gevreesd

Vogelspinnen zijn ondanks hun grootte relatief ongevaarlijk. De meeste soorten zijn niet erg snel, niet giftig voor de mens en ook niet agressief, een beet bij de mens is vergelijkbaar met een wespensteek.

Er zijn echter uitzonderingen die juist bijzonder giftig en snel zijn en bovendien direct aanvallen waardoor ze als agressief worden beschouwd. Vogelspinnen worden door veel mensen gevreesd door de grootte en het sterk behaarde lichaam

Wraakactie

Het duo bleef vaag over hun herinneringen aan de inbraken. Waarom ze het deden 'Verveling', denkt de jongste. De oudste wijt zijn gedrag aan zijn toenmalige drugsgebruik.

De rechtbank denkt dat het om een wraakactie kan gaan: de moeder van O. had ruzie met het slachtoffer. De vogelspin zit volgens de slachtoffers weer achter slot en grendel.