Komende jaren geen rioleringswerkzaamheden in Roder wijk Middenveld

De rioleringswerkzaamheden in de wijk Middenveld in Roden worden de komende vijf jaar geschrapt. Dit om verdere schade aan woningen te voorkomen.

Uit het rapport van CRUX dat vorige maand verscheen, bleek dat er bij acht woningen schade ontstond door werkzaamheden aan het riool. Twee woningen aan de Oudgenoegstraat in Roden werden onbewoonbaar verklaard, een derde woning is gestut en bij 21 woningen worden intensieve controles uitgevoerd. De gemeente ontving tot nu toe 58 schademeldingen vanuit de wijk Middenveld.

Geen noodzakelijk onderhoud

De gemeente Noordenveld gaat ervan uit dat de komende vijf jaar geen noodzakelijk onderhoud aan het riool nodig is, omdat het riool niet uit noodzaak vervangen werd. Alleen het laatste stuk riolering moet nog vernieuwd worden.

Voor de bouwvakantie was een tijdelijke oplossing gemaakt, waarmee het oude en nieuwe riool op elkaar zijn aangesloten. Op die tijdelijke aansluitpunten ontstaat nu lekkage. Die punten wil de gemeente nog wel herstellen, na overleg met bewoners.

'Veel onrust'

Daarvoor zal echter opnieuw water moeten worden weggepompt en dat is precies waarom het eerder mis ging in de wijk. 'Dit zorgt voor veel onrust in de wijk', zo schrijft het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Noordenveld vraagt onderzoeksbureau CRUX om advies bij de werkzaamheden.

De rest van de werkzaamheden zijn voor de komende vijf jaar uitgesteld. 'Alleen in geval van calamiteiten gaan we aan de slag met het riool', zegt een woordvoerder.

