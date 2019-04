Brug naar 'supervrijwilliger' vernoemd: 'Zonder Jopie geen koers'

Op Sportpark Corpus den Hoorn in de stad Groningen is donderdagavond een voetgangersbrug vernoemd naar Jopie Buiter.

Buiter was een vrijwilliger in hart en nieren die zich inzette voor tal van wielerkoersen. Hij overleed vorig jaar op 9 november.



'Zonder Jopie geen koers'

Een klein half jaar na zijn overlijden prijkt Buiters naam nu op de brug die voetgangers naar de sportvelden aan de overzijde van de wielerbaan brengt.

'Ik vind dat hij het heel erg verdient', zegt Karin Gibcus, organisator van de donderdagavondcompetitie op de wielerbaan. 'Jopie heeft altijd klaargestaan voor alles wat met wielrennen te maken had. Zonder Jopie was er op donderdagavond geen koers.'

'Warm gevoel'

De brug loopt over de Gerard Gibcusbaan, de wielerbaan vernoemd naar de vader van Karin. Ook hij zette zich altijd in voor de wielerkoersen. 'Ik word er toch een beetje emotioneel van', zegt Karin. 'De wielerbaan vernoemd naar mijn vader, de brug naar Jopie. Dat geeft me wel een warm gevoel.'

'Jopie wilde geen credits'

Willem Sanders van de Noordelijke Wielervereniging noemt Buiter een 'supervrijwilliger'.

'Hij was een klassieke vrijwilliger. Iemand die geen credits wilde hebben voor het werk wat hij deed, maar bij elk wielerevenement aanwezig was.'