Hoogleraar: 'De overheid heeft het verzet tegen windmolens over zichzelf afgeroepen'

'De overheid heeft heel veel fouten gemaakt. Ze hebben het wel over sociale cohesie, transparantie, communicatie en verbinden, maar als je dat zelf in het verleden niet hebt gedaan, heb je nu groot probleem. Eigen schuld, dikke bult.'

Met die woorden analyseert hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen het verzet van anti-windmolenactivisten.



Leefomgeving aangetast

Dat er als verzet tegen windparken in Groningen en Drenthe asbest gedumpt wordt en ondernemers bedreigd worden, komt volgens Bröring doordat de leefomgeving van mensen aangetast wordt.

'Als daarin iets gebeurt waar mensen geen greep op hebben, worden ze heel ongemakkelijk en boos.'

Gemeente opzij geschoven

Voor de oorzaak van het verzet moeten we volgens hem tien jaar terug in de tijd, toen projectontwikkelaars van aan te leggen windparken contracten sloten met grondeigenaren.

'Daar mocht niemand iets van weten. Maar uiteindelijk kwam er een rijkscoördinatieregeling. Daarmee werd de gemeente en eigenlijk ook de provincie aan de kant geschoven. De windparken zijn ook nooit onderwerp van een politiek debat geweest. Het is pas daarna pas besproken. De overheid heeft dit dus over zichzelf afgeroepen.'

Trouwe PvdA- en VVD-stemmers stemmen allemaal Forum, uit protest Herman Bröring - Hoogleraar Bestuursrecht

Begrip voor acties

Uit ons Lopend Vuur van woensdag blijkt dat een meerderheid van de stemmers dit soort acties te ver vindt gaan. Toch zegt veertig procent er wél begrip voor te hebben. Dat beeld herkent Bröring.

'Ik ben vaak bij bijeenkomsten over windparken geweest, daar zie je veel boze burgers. Niks terroristen, gewoon oudere mensen die hartstikke boos zijn. Het valt me ook op dat in het windparkgebied trouwe PvdA- en VVD-stemmers nu allemaal Forum stemmen, uit protest. Mensen vertrouwen de overheid gewoon niet meer.'



'Misschien helpt een goed onderzoek'

Hoe de rust rond de aanleg van windparken weer terug kan keren, weet Bröring niet. 'Als het vertrouwen eenmaal weg is, komt het moeilijk terug. Iedereen zit ermee in de maag'

'Het valt me wel op dat bestuurders en initiatiefnemers nooit terugkijken. Misschien helpt een goed onderzoek naar wat er mis is gegaan, zodat je er greep op krijgt. Natuurlijk is dat al te laat, maar het helpt als mensen erkenning krijgen. Nu loopt men er voor weg.'

