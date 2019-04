SP: 'Wethouder krijgt laatste kans om studentenhuisvesting op orde te brengen'

De SP in de gemeenteraad van Groningen dringt er bij wethouder Roeland van der Schaaf op aan de huisvesting voor internationale studenten dit studiejaar op orde te brengen.

De wethouder krijgt nog een laatste kans van de socialisten. De partij vindt dat er harder moet worden ingegrepen om de permanente groei van studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool aan banden te leggen.

Nog één kans

Fractievoorzitter Jimmy Dijk: 'Ieder jaar krijgen we te horen dat de wethouder afspraken maakt met de RUG en Hanze. Ieder jaar worden de problemen erger. Wij geven deze wethouder nog één kans. Als het niet goed gaat in september dan is het wel klaar.'

Waarschuwing

De SP kaart al jarenlang de slechte huisvesting van studenten in het algemeen aan. De afgelopen vijf jaar waarschuwde de partij voor de permanente groei van internationale studenten en de gevolgen die dit voor de huisvesting heeft.

Niet streng genoeg

Volgens de partij is wethouder Van der Schaaf niet streng genoeg voor de RUG en Hanze. De SP vindt dat de gemeente niet moet meewerken aan de verdere internationalisering van Groningen omdat dit de sociale samenhang en solidariteit niet ten goede komt.

