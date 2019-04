Ook Midden-Groningen neemt afstand van terreuracties tegen windparken

'Alle fracties zijn tegen de komst van het windmolenpark, maar hier zijn we zeer ongerust over.'

'Moeilijk uit te leggen'

Dat de windmolens er komen, is volgens PvdA-fractievoorzitter Thea van der Veen moeilijk uit te leggen. 'Er is niet gezocht naar draagvlak. Nogmaals een oproep om tot een dialoog te komen zal niet helpen.'

'Kan echt niet'

'De dreigbrieven die nu gestuurd worden, die kunnen echt niet', leest Van der Veen in een verklaring die 'in principe' wordt ondersteund door alle partijen in de gemeenteraad. 'Jammer dat het zo ver heeft moeten komen.'

'Zó kwalijk'

Eerder vandaag nam burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen al afstand van de acties. Hij twitterde als reactie erop de woorden 'Zó kwalijk.'

Hoogendoorn wilde geen verdere reactie geven op de dreigbrief die het grondverzetbedrijf Dieterman uit Westerlee ervan weerhield om de werkzaamheden aan het transformatorstation te Meeden door te laten gaan.

