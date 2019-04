Nu ook in de schappen van de Appie: doorbraak van de Soltmen van Zoutkamp

Al een paar jaar timmeren vijf Zoutkamper vissers flink aan de weg met hun eigen garnalen. Onder de naam Solt worden de juweeltjes van de zee in allerlei biologisch vormen aan de man gebracht.

Dat gebeurt voornamelijk via bedrijven uit de streek en de provincie en net daarbuiten. Maar nu lijkt ook de landelijke doorbraak te zijn gevonden. Dat is dankzij de AH Product Pitch van supermarktketen Albert Heijn

Tweede prijs

Solt werd donderdag tweede in de landelijke productwedstrijd, waaraan tientallen jonge ondernemers uit het hele land aan meededen. Door die tweede prijs komen de biologische garnalenproducten uit Zoutkamp ook in de schappen te liggen van de Albert Heijn.

Zilte zeewater

Solt is opgericht door vijf garnalenvissers vissers uit Zoutkamp in samenwerking met oud-dorpsgenoot en marketeer Pieter van der Bleek. De 'Soltmen' gaan voor de ultieme smaakbeleving:; de smaak van het zilte zeewater.

Oma's soep

Die smaak valt nu waarschijnlijk ook in de smaak bij de rest van Nederland. Aan de Product Pitch van Albert Heijn zat nog een Gronings tintje. Winnaar werd namelijk Oma's Soep, dat behalve in Amsterdam ook een vestiging heeft in de Stad.

Ouderwetse soep

Studenten Anouk Delissen en Marijn Tiedemann hebben een ideologisch project opgezet in Groningen waarin studenten en ouderen via de ouderwetse soep worden samengebracht.