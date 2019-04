UMCG krijgt met Award waardering voor antirookbeleid

Het UMCG heeft donderdagavond in dierentuin Artis de Rookvrije Generatie Award gekregen voor de sector zorg.

Met de Rookvrije Generatie Award worden door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds initiatieven beloond die ervoor zorgen dat kinderen rookvrij op kunnen groeien.

Bredere samenwerking

Uit het juryrapport: 'Het UMCG heeft in aanloop naar het daadwerkelijk rookvrij worden van het gebouw en de terreinen een belangrijke rol gespeeld in de bredere samenwerking in en met Groningen'.

'Ze hebben daarbij diverse hindernissen overwonnen en we willen het UMCG met dit doorzettingsvermogen en het realiseren van de bredere beweging graag belonen met de award voor de zorg.'

Rookvrije stad van Europa

Het ziekenhuis is ook van de aanjagers van een compleet rookvrije Stad. Groningen moet als het aan de initiatiefnemers ligt, de eerste rookvrije stad van Europa worden.

De prijs werd niet voor niets in dierentuin Artis uitgereikt. De Amsterdamse zoo is donderdag als eerste dierentuin van Nederland rookvrij geworden.