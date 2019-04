Het Wad is mooi en iedereen moet het weten

De meeste Groningers weten best hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. De promotie van het Wad is voor verbetering vatbaar.

De drie toeristische organisaties die zich hiermee bezighouden vinden dat ook en hebben daarom de handen ineengeslagen

visitwadden.nl

Marketing Groningen, Merk Fryslân en Holland Boven Amsterdam komen met z'n drieën onder de noemer visitwadden.nl met een campagne om de Wadden op de kaart te zetten.

De campagne is officieel gelanceerd op een groot symposium over het Waddengebied, in De Harmonie in Leeuwarden. Doel van visitwadden.nl is om meer, kleinschalig en duurzaam toerisme te ontwikkelen, maar ook om de leefbaarheid in het gebied te vergroten en de krimp tegen te gaan.

Verhalen over eilanden

Op de website zijn verhalen te vinden over alle eilanden en over de waddenkust in, Groningen, Friesland en Noord-Holland. En er staan wandel- en fietsroutes op en allerlei andere activiteiten die er op de eilanden worden georganiseerd.

De campagne om de Wadden te promoten wordt betaald door het Waddenfonds en de betrokken provincies.