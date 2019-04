Donar kan derde plek zo goed als vergeten na nederlaag in Den Bosch.

De basketballers van Donar hebben donderdagavond in Den Bosch met 69-63 verloren van rivaal New Heroes. Hierdoor lijkt de derde plek zo goed als onhaalbaar.

Donar beschikte weer over Lance Jeter, die terug was uit de Verenigde Staten na de geboorte van een dochter. De wedstrijd begon stroef.

Het eerste kwart eindigde in 13-10. Halverwege hadden de Groningers een kleine voorsprong (26-28), vooral dankzij Sean Cunningham, die in de eerste helft goed was voor dertien punten.

Tweede helft

Na rust liep New Heroes flink uit. Het derde kwart eindigde in 50-38. Donar kwam in het laatste bedrijf nog wel knap terug tot één punt achterstand, maar beter werd het niet meer voor de ploeg van coach Erik Braal. Topscorer aan de kant van de Groningers was Sean Cunningham met zeventien punten.

Stand

Donar blijft vierde in de eredivisie met 36 punten uit 28 duels. New Heroes staat derde met 46 punten. De Bosschenaren hebben wel twee wedstrijden meer gespeeld, maar ook een makkelijker resterend programma dan de Groningers.

Donar speelt nu nog vijf keer tegen ploegen uit de top vijf (Landstede Basketbal, Dutch Windmills en drie keer tegen ZZ Leiden). New Heroes heeft nog drie duels van dat kaliber (Leiden, Landstede en Windmills).

Landstede

Zaterdagavond speelt Donar in Zwolle tegen Landstede Basketbal, de nummer twee van de eredivisie.