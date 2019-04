Gevaarlijke medicijnen in een Vogue-brillenkoker verloren

In de stad Groningen of mogelijk in Appingedam zijn donderdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur gevaarlijke medicijnen verloren.

Het gaat om een spuit met clexane (antistollingsmiddel tegen trombose) en tabletten Tegretol (gebruikt bij ontwenningsverschijnselen).

Levensgevaarlijk

De medicijnen, die in een zwarte Vogue-brillenkoker zaten, zijn bij inname levensgevaarlijk. Ze zijn vermoedelijk verloren in of bij de parkeergarage van het UMCG in de Stad of bij de Ossendrift in Appingedam.

Politie

Mensen die de medicijnen hebben gevonden, worden verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de politie.