Midden-Groningen wil naar dertig kilo afval per inwoner per jaar

Of dat haalbaar is? 'Ik denk het niet', zegt verantwoordelijk wethouder Peter Verschuren. 'Maar we willen wel zo ver mogelijk komen.'

Hoeveel afval gooit Verschuren zelf eigenlijk iedere week in de kliko? 'Ik heb het nog nooit gemeten', lacht hij. 'Ik woon in de binnenstad van Groningen, waar we helemaal geen afvalscheiding hebben. Er wordt niets apart ingezameld, alles gaat in de ondergrondse afvalcontainer. Als je kijkt waar we naartoe moeten met restafval, ben ik helaas niet het goede voorbeeld.'

100-100-100

Om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval (zo'n 240 kilo per inwoner van de voormalige gemeente Slochteren) zoekt Midden-Groningen honderd mensen die honderd dagen 100% afvalvrij willen zijn. 'Een experiment', zegt Verschuren, 'Dat we hebben overgenomen van andere gemeenten als Groningen.'

'Daar zie je dat sommige mensen dat een geweldige uitdaging vinden.' Een uitdaging lijkt het inderdaad. Want hoe red je het honderd dagen zonder afval?

'Het gaat alleen om restafval', legt Verschuren uit. 'Plastic is dat bijvoorbeeld niet. Dat wordt opgehaald en gerecycled. Je moet immers ook leven. Het gaat erom dat de deelnemers voorkomen dat hun restafval verbrand wordt.'

Fusie

De nieuwe plannen voor afval in Midden-Groningen worden gemaakt omdat de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde nu allemaal nog hun eigen afvalbeleid hebben. Dat moet uiterlijk eind dit jaar niet meer zo zijn.

De gemeenteraad beslist binnenkort over de plannen voor één afvalsysteem voor de hele gemeente. De bedoeling is onder andere dat ook inwoners van het voormalige Hoogezand-Sappemeer straks een GFT-container hebben.

Verder voert de gemeente waarschijnlijk het DIFTAR-systeem in, waarbij inwoners betalen per kilo afval die ze aanbieden.

