Lopend Vuur: Afval scheiden vind ik te veel gedoe

Om de inwoners uit te dagen start een campagne waarin honderd inwoners honderd dagen afvalvrij gaan leven.

Eigenlijk praten we hier over restafval, want alles wat je kunt scheiden valt er buiten. Er zijn gemeenten waar je voor je afval al meerdere containers hebt: voor plastic, papier en voor GFT bijvoorbeeld.

De Wereldbank voorspelde vorig jaar dat de afvalberg in het jaar 2050 zeventig procent groter is dan nu. Volgens de Wereldbank produceren we met z'n allen op de aardbol in 2050 jaarlijks 3,4 miljard ton afval. Nu is dat ruim twee miljard ton.

We moeten daar dus iets aan doen. Maar ja, vier containers en steeds nadenken in welke bak je je afval gooit is wel veel gedoe. Of niet?

Ben jij iemand die heel bewust met z'n afval omgaat?

Ons Lopend Vuur:



