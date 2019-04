'Als je je zin krijgt door te dreigen met geweld, dan is dat slecht nieuws voor ons allemaal. Het is een misdaad, hier moet echt heel hard tegen opgetreden worden.'

Dat zegt commissaris van de Koning René Paas voor de microfoon van het NOS Radio 1 Journaal over de dreigementen aan het adres van grondverzetbedrijf Dieterman CV in Westerlee.

Het bedrijf kreeg een dreigbrief van tegenstanders van het windpark dat wordt aangelegd langs de N33 bij Meeden. Dieterman trok zich vervolgens terug uit een bouwproject van netbeheerder TenneT, dat overigens niets van doen heeft met het windpark.

'Akelig nieuws'

Paas noemt het 'akelig nieuws'. 'Het is vreselijk dat dit als effect heeft dat je ook nog je zin krijgt.'

'Ik heb de ondernemer gesproken gisteren, hij was nog merkbaar onder de indruk. Dit gedrag, daar hoort de politie bovenop de zitten en de samenleving korte metten mee te maken.'

Omwonenden hebben wel alle mogelijkheden gekregen die je in een rechtstaat hebt. Ergens is een grens René Paas - commissaris van de Koning

Door het Rijk bepaald

Critici wijzen er regelmatig op dat de windparken tegen de zin van de inwoners geplaatst worden. Zo bepaalde het Rijk dat het windpark langs de N33 er komt.

'Er zijn echt wel redenen om kritisch terug te kijken op hoe dit is gegaan', beseft Paas.

'We leren er ook van voor toekomstige projecten, hoe je inwoners erbij moet betrekken. Het proces was lang niet overal mooi, maar ook hier is ingesproken, zijn er demonstraties geweest, procedures gevolgd. Omwonenden hebben wel alle mogelijkheden gekregen die je in een rechtstaat hebt. Ergens is een grens.'

'Nogmaals: ergens is een grens'

Mensen zeggen dat ze zich bedrogen voelen.

'Het is ook echt wel aanleiding voor gemeenten, provincies en het Rijk om na te denken over de toon die we kiezen en de manier waarop we communiceren. Omdat we hier en daar onze inwoners tegen ons in het harnas jagen. Of in ieder geval veroorzaken dat ze zich niet begrepen voelen.'

'Daar is dit een klassiek voorbeeld van. Maar nogmaals: ergens is een grens. En die steek je over op het moment dat je gaat dreigen met geweld. Als je gaat afpersen en als je crimineel wordt.'

