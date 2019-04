Er komt als het aan het kabinet ligt geen Lelylijn

Het kabinet ziet niets in de Lelylijn, een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad, via Drachten en Emmeloord.

Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat donderdag laten weten aan de Tweede Kamer, meldt Omroep Flevoland.

Andere opties

Volgens de staatssecretaris is een verbetering van het openbaar vervoer soms niet het vervoer over rails. Dan is het bijvoorbeeld beter te denken aan een tram of hoogwaardige buslijn, zegt ze.

Een aantal politici pleitte er in februari voor om de Lelylijn op de politieke agenda te plaatsen, nadat eerdere plannen voor de Zuiderzeelijn in 2007 werden afgeschoten.

'Draagvlak beperkt'

De provincie liet al snel weten dat aanleg van de Lelylijn geen prioriteit heeft. 'In het verleden hebben we heel terecht gepleit voor een Zuiderzeelijn, maar we hebben geconstateerd dat het niet haalbaar was', zei gedeputeerde Fleur Gräper. 'Nog steeds is het draagvlak beperkt.'

