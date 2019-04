Wielermeerdaagse verwelkomt Noordhorn

De koers kon in 2018 geen doorgang vinden door een gebrek aan vrijwilligers. Dat probleem is nu opgelost. 'Daar zijn we heel blij mee. Ons dorp heeft het evenement altijd enthousiast ontvangen en ook dit jaar verwachten we dat de wielerronde in Noordhorn veel mensen op de been brengt', zegt Jacob-Jan van der Wielen namens de organisatie.

Terugkeer Leek

Onlangs keerde Leek na een absentie van vijftien jaar terug in het etappeschema. Het bestuur verwelkomt ook Noordhorn met open armen. 'Met vijf dorpen staat de Wielermeerdaagse nog nadrukkelijker op de wielerkaart. Er is niets mooier dan een uitbreiding van het aantal wielerevenementen te mogen begroeten', zegt voorzitter Hindrik Aalders.

De andere plaatsen waar gereden wordt zijn Zevenhuizen, Nieuw-Roden en De Wilp. Het bestuur streeft ernaar om volgend jaar een zesde plaats toe te voegen.

Lees ook:

- Veel nieuwe gezichten in bestuur Wielermeerdaagse

- Leek keert terug in de Wielermeerdaagse