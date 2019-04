Dit Was De Week: Over de slechtste 1 aprilgrap en een vergeten bommelding

Anti-windmolenactivisten sloegen deze week opnieuw toe, maar was de dreigbrief wel aan het goede adres gericht? En of je het nu leuk vindt of niet, de week begon natuurlijk met 1 april. Wij turfden 29 grappen (en een losse flodder van Danny Buijs).

Dit Was De Week is er elke zaterdag om 8.00 uur om je bij te praten over het belangrijkste nieuws van de week.

Danny zegt sorry

FC Groningen-trainer Danny Buijs gooide maandag een balletje op over zijn trainingscomplex. Daar zou te veel verkeer langsrazen om rustig te trainen. Ook wil hij vaker besloten trainen en deelt hij een sneer uit aan trouwe supporters bij trainingen

'Ik denk wel eens: als je hier zeven dagen per week gaat staan, ga eens wat anders doen. Geniet van je leven.'

Buijs gooide het nog op een 1 aprilgrap, maar de club was not amused en deelde voor het eerst een officiële reprimande uit. Toen zag Buijs nog maar één uitweg: sorry!



Wie tuinde er in...

De 'grap' van Buijs heb je vast meegekregen, maar ben je misschien ook in een van deze 29 andere 1 aprilgrappen getrapt? Onder meer dit smakelijke aardbeienboompje kwam voorbij.



Diepgewortelde woede

Opnieuw werd deze week een ondernemer bedreigd door anti-windmolenactivisten. Dit keer ontving eigenaar Jos Dieterman van een grondverzetbedrijf uit Westerlee een dreigbrief.

Hij kreeg 48 uur de tijd om zijn werk voor Windpark N33 te staken. Dieterman zwichtte voor het dreigement, terwijl hij naar eigen zeggen 'geen enkele link' met het windmolenpark heeft. Hij werkte daar toevallig in de buurt voor TenneT.

Met hun verzetsdaden haalden de activisten tv-programma Opsporing Verzocht. Maar waar komt hun boosheid precies vandaan? Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring heeft wel een idee: 'De overheid heeft dit over zichzelf afgeroepen.'



Inbrekers op de gang

Twee oudere inwoners van Paterswolde kregen de schrik van hun leven. Terwijl zij rustig naar het journaal keken, sloegen inbrekers hun slag. Onder meer de postzegel- en muntenverzameling werd buitgemaakt.

'Ik moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als ik even naar de wc had gemoeten', zegt een van de twee slachtoffers.



Duizend bommen en granaten

Een aardbeving voor de Groningse kust hield de gemoederen aardig bezig. Het KNMI registreerde een beving met een kracht van 2.1 onder de Noordzee. Maar de aarde trilde daar wel met een heel bijzondere reden, bleek achteraf. Er werden namelijk twee contactmijnen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht.

En dat detail was Defensie even vergeten door te geven aan het KNMI.



Klein maar fijn

We maakten deze week ook kennis met Lily, een pasgeboren minizeboe. Een wat? Een minizeboe, ook wel dwergzeboe. Dit is het kleinste runderras ter wereld en stamt oorspronkelijk uit Ethiopië. Met de aaibaarheidsfactor van Lily zit het wel goed.



De Slotplaat

Het ondergrondse heren- en damestoilet op de Grote Markt stamt al uit 1926. Na een grondige renovatie is-ie weer helemaal klaar voor de kleine en grote boodschap. (foto: Merijn Slagter/RTV Noord)