Dit weekend in Groningen: ga je vliegtuigen spotten?

Kom in de Kas

Dit weekend kun je weer rondkijken in en rondom verschillende kassen in onze provincie. Bijvoorbeeld bij een kwekerij of juist bij een fruitteler. Op de speciale website voor onze provincie vind je alle adressen en een overzicht van de locaties.

Clash XXL Festival

Elektronische muziek en kunst komen dit weekend samen tijdens Clash XXL in Groningen. Op verschillende locaties kun je muziek, optredens, kunst, installaties en dj's tegenkomen. Alle info en het programma vind je op de site.

Neil Young Festival

In Zuidhorn zit je als fan van Neil Young deze zaterdag goed tijdens fandag die georganiseerd wordt. Naar eigen zeggen het enige festival in Nederland, België en Duitsland dat geheel in het teken staat van de Amerikaanse zanger.

Hoe speurt een hond iets op?

Daar kun je achter komen tijdens de detectiehondentraining in het Nationaal Busmuseum in Hoogezand. Van 09:30 tot 16:00 uur vindt daar zaterdag een training plaats waarbij je vragen kunt stellen aan de trainers, maar natuurlijk ook kunt zien hoe de honden te werk gaan. Daarnaast zijn er verschillende workshops, zoals bijvoorbeeld 'dogfulness'.

Spot het witte kruis

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Helvetic Airways vliegt dit weekend voor het eerst op Groningen Airport Eelde. Zondag landt het vliegtuig, met de kenmerkende rode staart, drie maal. Het gaat om een Embrear E190 die eigenlijk op Schiphol zou landen, om passagiers voor een cruise af te zetten, maar vanwege drukte is het Eelde geworden.

Het schema:

Zondag 7 april

09.30 uur: Aankomst vliegtuig 2 op Groningen Airport Eelde vanuit Bern.

10.05 uur: Vertrek vliegtuig 2 vanuit Groningen Airport Eelde naar Bern.

13.10 uur: Aankomst vliegtuig 1 op Groningen Airport Eelde vanuit Bern.

13.45 uur: Vertrek vliegtuig 1 vanuit Groningen Airport Eelde naar Zürich.

13.50 uur: Aankomst vliegtuig 2 op Groningen Airport Eelde vanuit Bern.

14.25 uur: Vertrek vliegtuig 2 vanuit Groningen Airport Eelde naar Zürich.

Maak er een leuk weekend van. Tag je ons nog even met #rtvnoord? Veel plezier!