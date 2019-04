Laura Cornelius wordt profbasketbalster in Europa

Basketbalster Laura Cornelius gaat verder als professional in Europa. De Groningse speelde de afgelopen vier jaar voor het universiteitsteam in Miami.

Daar had ze nog een vijfde jaar aan kunnen toevoegen. 'Ik heb besloten om dat niet te doen en mijn volgende droom na te jagen, namelijk professional worden.' Bij welke club de pointguard gaat spelen is nog niet bekend.

Van Stad naar States

Cornelius begon met basketballen bij Celeritudo in Groningen. Na een opleidingsprogramma van sport en studie in Amsterdam ging ze in Amerika studeren. Ze groeide bij het basketbalteam uit tot basisspeelster.

