Werkzaamheden Breebaartpolder lopen vertraging op (update)

De werkzaamheden in de Breebaartpolder bij Termunten hebben vertraging opgelopen. Daardoor zijn onder meer de vogelkijkhut en een extra kijkscherm in de zuidpunt van de polder later klaar.

De vertraging zit hem in de afvoer van slib. Het overtollig slib uit het natuurgebied wordt via een pijpleiding naar de kleirijperij op de Dollardkwelders getransporteerd. Het slib dient als grondstof voor de aanleg van de Brede Groene Dijk.

Slib te dik

'Het slib wordt via een zeven kilometer lange buis afgevoerd. Maar het is dikker dan verwacht, waardoor we maar een gedeelte hebben kunnen afvoeren', legt directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap uit.

Het is voor het eerst dat het slib op deze manier wordt weggewerkt, benadrukt Glastra. 'Het is een pilot, dus wij zijn ook aan het kijken hoe we het in beweging krijgen. Daar hebben we de komende tijd overleg over.'

Broedseizoen

Omdat de werkzaamheden maar tot de start van het broedseizoen konden worden uitgevoerd, is het werk inmiddels stilgelegd. 'We hadden een vergunning tot 1 april. We kunnen nu waarschijnlijk pas in de zomermaanden weer verder', verwacht Glastra.

Of de vertraging ook financiële consequenties heeft, is volgens Glastra nog niet duidelijk. 'Het werk ligt stil, dat kost altijd geld. Aan de andere kant hebben we nog budget om de resterende slib af te voeren. Dus we hopen dat de schade binnen de perken blijft.'

Oplevering in het najaar

De vertraging heeft ook gevolgen voor een aantal andere onderdelen in het project. Zo zal de aanleg van de rolstoelvriendelijke vogelkijkhut en een extra kijkscherm in de zuidpunt van de polder pas na het broedseizoen plaatsvinden.

De oplevering van de recreatieve voorzieningen wordt nu verwacht in het najaar.

Klachten

Het project kwam eerder in het nieuws vanwege de grondtransporten door Termunten en Termunterzijl. Het vrachtverkeer zorgde voor veel overlast in de dorpen. Na meerdere bewonersbijeenkomsten werd uiteindelijk een omleidingsroute ingesteld. Deze transporten zijn inmiddels afgerond.

