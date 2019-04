Deze dag: De coffeeshop die er niet mocht komen

'De regering' was het geworden: de naam die Veendammer Pé Langen koos voor zijn horecapand. Zelf omschreef hij het als 'een jongerencentrum', maar het woord 'coffeeshop' stond met koeienletters op de gevel. De zaak werd feestelijk geopend op deze dag in de geschiedenis, 6 april 1997.

Ruim twintig jaar geleden was een gelegenheid waar wiet gekocht en gerookt kon worden al net zo gewoon als vandaag de dag. Toch was de komst van het pand omstreden, omdat de gemeenteraad eerder had besloten geen nieuwe coffeeshops meer toe te staan in de Parkstad.

Henk Batting van de PvdA omschreef daarom uitbater en collega-raadslid Pé Langen (destijds 'Lijst P') als 'niet meer te redden'. Pé trok zich weinig aan van kritiek op zijn handelen. Een brief van de burgemeester die onderweg zou zijn, waarin hij wordt gelast de verkoop van softdrugs te staken? 'Ik denk dat ik daar maar een hele dikke blow van draai.'

In het gemeentewapen van Veendam ziet Pé in de olijftak duidelijk een cannabisblad. Het Nederlandse softdrugsbeleid, het gedogen maar niet volledig legaliseren, is hem een doorn in het oog. De werkvoorzieningsschappen in onze provincie zouden zichzelf kunnen bedruipen, als ze zich zouden kunnen toeleggen op bijvoorbeeld 'het inpakken van de drugs en ze naar de coffeeshops transporteren'.

Een gemiste kans en een plan van Langen, dat wellicht meer steun zou verdienen. Zoals hij ook serieus over windmolens heeft nagedacht. Zijn voorstel: bouw een eiland in de zee. Vijftig bij vijftig kilometer. En plaats er heel veel windmolens. Want daar is de wind. Niet in zijn woonplaats, want daar waait vooral 'Veendammer wind', aldus Pé.

Een grote afbeelding van de man die destijds president van Frankrijk was, sierde de gevel van 'De regering' aan het Boven Oosterdiep. Met een enorme joint in zijn mond. Onder het motto: 'Chirac gaat bij de regering uit z'n dak'. In februari 1997 krijgt Pé Langen een boete van vijfduizend gulden wegens bezit van een grote hoeveelheid softdrugs.

Twee maanden later opent een icoon van het cannabisgebruik, zanger Armand, coffeeshop 'De regering'. Het gebeurt op deze dag in de geschiedenis, 6 april 1997.