De openbare wc op de Grote Markt is weer open: zo ziet het eruit

Het monumentale toilet is sinds 1926 in gebruik, naar een ontwerp van stadsbouwmeester S. J. Bouma., maar de afgelopen vier maanden was de wc dicht vanwege een renovatie.



De gemeente meldt dat de renovatie is uitgevoerd 'met eerbied voor de authentieke Art Deco en Amsterdamse School-elementen, die bleven natuurlijk gehandhaafd'. Net als de stenen borstwering met siersmeedwerk, dat rond de ingang staat.

Zo ziet het ondergrondse toilet er na de renovatie uit:



Dat je de eerste week niets hoeft te betalen, is volgens de gemeente om iedereen de kans te geven zelf te zien hoe die renovatie heeft uitgepakt.

Vanaf volgende week zaterdag wordt er voor toiletbezoek 50 cent in rekening gebracht, net als voorheen.



'De ondergrondse' is al eerder gerenoveerd, maar niet eerder zo ingrijpend als de voorbije maanden.

Zo moet je als je naar binnen wilt nu eerst door een draaihek, zijn er nieuwe toiletten en wasbakken geplaatst, net als twee verschoonmeubels voor baby's. Ook de automatische handdrogers en de verlichting zijn vernieuwd. De ruimte waar de beheerders van de toiletten zitten is ook opgeknapt.

Het draaihek wordt overigens pas geplaatst als de gratis week voorbij is. Er kan dan contactloos met een bankpas betaald worden.

Ook na de renovatie is het ondergrondse toilet niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Zij kunnen terecht bij de wc achter de Kiosk op de Grote Markt, of bij het openbare toilet aan het A-kerkhof Zuidzijde 10.

De wc's zijn overdag geopend, op koopavond (donderdag) tot 21:00 uur.

