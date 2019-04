Extra verkeersmaatregelen bij de nieuwe brug in Aduard

De provincie Groningen neemt maatregelen om de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal in Aduard veiliger te maken.

Onder meer de t-splitsing Burgemeester Seinenstraat- Albert Harkemaweg wordt onder handen genomen.

Betonnen obstakel

Dit knelpunt krijgt een wit vlak en belijning, laat de provincie weten. 'Op dit witte vlak komt een schrikhek met het bord 'doorgaand verkeer' en een pijl richting de nieuwe brug. De gemeente vervangt dit hek later nog door een betonnen obstakel.'

Aan de Burgemeester Seinenstraat komt een bord met de tekst 'let op: oude brug afgesloten'.

Veiliger fietsen

Ook bij het fietspad aan de zuidzijde van de nieuwe brug worden veiligheidsmaatregelen genomen. 'Dit pad wordt door fietsers als onveilig ervaren', zegt de provincie.

'Daarom onderzoeken we of we daar in de berm - tussen het fietspad en het talud naar de loskade - een hekwerkje kunnen plaatsen.'



Meters naar beneden

Half maart deed dorpsbewoner Johan Kuilman nog zijn beklag over de veiligheidssituatie bij de brug.

'Als je vanaf Nieuwklap komt, gaat de rondweg eerst meters omhoog. Via een scherpe bocht kom je op de hoogte van de brug uit. Als je hier van de weg raakt, val je meters van het talud naar beneden. De kans dat je dan in het kanaal belandt is groot.'

