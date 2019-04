Brandweer van Delfzijl en Chemiepark gaan meer samenwerken

De Veiligheidsregio Groningen wil een experiment van twee jaar met deze zogeheten publiek-private samenwerking beginnen.

De bedrijfsbrandweer kan dan ook buiten de hekken van het Chemiepark in actie komen. Nu mag dat nog niet.

Extra beschikbaarheid

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is blij met het voornemen om meer samen te werken: 'Dit betekent dat er twee mensen 24 uur per dag 7 dagen per week extra beschikbaar zijn.'

'We hopen dat de aanpak op het Chemiepark nog effectiever vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld bij calamiteiten, maar ook preventief: kunnen we met behulp van deskundigen ook voorkomen dat er calamiteiten ontstaan?'

Nog geld nodig

Zodra de financiën rond zijn, kan de proef van start. Zover is het echter nog niet weet ook burgemeester Beukema:

'Er moet ook vanuit de bedrijven geld op tafel komen. Daar zit goede beweging in. Er zijn een aantal bedrijven die positief hebben gereageerd, we overleggen nog met anderen. Dat wachten we af voordat we definitief beginnen.'

