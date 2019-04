Vroege duik levert Kromowidjojo goud op

Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Swim Cup in Den Haag de 50 meter vlinderslag gewonnen. Ze bleef zevenhonderdste verwijderd van de WK-limiet.

'Kromo' tikte aan in 25.98. Daarmee verwees ze haar PSV-ploeggenoten Maaike de Waard en Kim Busch naar de tweede en derde plek.

Het was voor de Groningse de eerste wedstrijd van het seizoen. Ze komt ook nog in actie op de 50 en 100 meter vrije slag en de 50 meter rugslag.

Wennen aan Olympisch ritme

De finales bij de Swim Cup worden in de ochtend gezwommen. De zwemmers kunnen daardoor alvast wennen aan het programma van de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Ook daar zijn de finales in de ochtenduren, zodat tv-zenders de Olympische finale op primetime kunnen uitzenden.

