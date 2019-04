Hoge nood in de Stad? Hier kun je terecht!

Het openbare toilet op de Grote Markt in de Stad is weer open, maar waar kan je verder in de stad Groningen terecht als je moet urineren of meer? Waar kun je als mindervalide terecht als je een plas moet doen?

Ben je op de Grote Markt en zit je in een rolstoel of ben je minder goed ter been? Dan heb één optie.

De Kiosk aan de rand van de Grote Markt heeft een speciaal toilet voor mindervaliden. Elke dag van de week kun je er terecht van 7.00 tot 18.00 uur, behalve op zondag. Het toilet is dan toegankelijk tussen 10.00 en 17.00 uur.

Het mindervalidentoilet in de Kiosk aan de Grote Markt (Foto: Google Maps)

Richting de Vismarkt heb je ook een optie voor het doen van je behoefte. Als je midden op de Vismarkt staat is er een openbaar toilet aan de linkerkant van de Korenbeurs.

Uriliften en -noirs

Mannen, of acrobatische vrouwen, kunnen op veel plekken terecht. De gemeente heeft op verschillende plekken uriliften geplaatst. Die liften komen op avonden dat het druk dreigt te worden in de binnenstad uit de grond omhoog. Eén van die liften zit naast het Pepergasthuis in de grond.

Een vergelijkbare urilift in Londen. (Foto: ANP/EPA)

Ook het Martinikerkhof, Nieuwstad en de Stoeldraaierstraat hebben een urilift. De politie beslist of het nodig is om de plaspalen uit de grond te laten komen. Naast de oude V&D, aan de Ebbingestraat, staat ook nog een 'gewoon' urinoir.

Ben je voor je plas richting de Diepenring gelopen? Dan kan je aan het Schuitendiep op twee plaatsen terecht. Ter hoogte van de Kruitlaan staat er eentje, maar ook op de hoek met het Damsterdiep kan je je kleine boodschap kwijt.

Noorderplantsoen

Ben je lekker aan het flaneren in het Noorderplantsoen, dan heb je drie opties om de blaas te legen. Aan de Kerklaan staat een urinoir alleen geschikt voor mannen. Deze is altijd geopend.

In het plantsoen zelf zijn nog twee toiletten. Deze zijn in de maanden april tot en met oktober dagelijks tussen 9.00 en 21.00 uur geopend. Volgens de gemeente Groningen zijn deze twee toiletten geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

Het urinoir aan de Reitemakersrijge. Gemaakt door Rem Koolhaas en Erwin Olaf.

Monumenten

Houd je van architectuur of kunst? Dan heeft Groningen een keur aan prachtige monumenten en architectonische meesterwerken. Aan de Reitemakersrijge staat een kunstwerk van architect Rem Koolhaas en fotograaf Erwin Olaf. In de zomer is het een openbaar toilet. 's Winters is het toilet gesloten vanwege de kans op bevriezing.

Het urinoir aan de Hoge der A (Foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Het urinoir aan de Hoge der A (ter hoogte van de Visserbrug) is gebouwd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid en is een gemeentelijk monument. Ook het urinoir nabij Hereweg 87 is een monument.

Het monument aan de Hereweg (Foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Ook aan de Westerhaven (bij de Eendrachtsbrug) staat een urinoir verscholen. Dit toilet is in dezelfde stijl gebouwd als de wc aan de Hereweg.

Minder openbaar

Iets minder openbaar zijn de toiletten in verschillende restaurants en winkels. Hoge nood in de Herestraat? Dan heb je twee opties. Halverwege zit een McDonalds waar je voor 50 cent gebruik kunt maken van het toilet. Die 50 cent krijg je terug als je een hapje of een drankje neemt bij de grote gele M.

Is de nood nog niet zo hoog halverwege de Herestraat, vanaf de Grote Markt gezien, maar begint het op te spelen aan het einde van de Herestraat? Dan is de HEMA een optie. Dit toilet is ook rolstoelvriendelijk.

De HEMA is onder de Instagram-volgers van RTV Noord het populairst op het moment dat de behoefte opspeelt op de Grote Markt. Velen noemen het verdwijnen van de V&D als grootste oorzaak van de populariteit van het toilet van de HEMA.

