Politie plukt staalkabeldief uit braamstruik: één dag zitten en 80 uur werken

Een 43-jarige man uit Zandberg probeerde in juni staalkabels te stelen bij een bedrijf in Stadskanaal. Ook kroop hij onder invloed van drugs achter het stuur.

Hij moet één dag zitten en een taakstraf van 80 uur uitvoeren, oordeelde de rechter in Groningen.

Braamstruiken

De politie betrapte de man. Hij had zich verstopt in de braamstruiken, maar zijn voeten staken daar onder uit.

Uit sporen werd duidelijk dat hij kabels achter een hek naar zich toe had getrokken. In de auto van de man trof de politie een paar kabels aan.

Xtc en speed

De 43-jarige man beweerde dat die kabels er al lagen. 'We kunnen niet aantonen dat de kabels in de auto ook degene zijn die hij heeft gestolen', sprak de officier van justitie. Diefstal kon daarom niet bewezen worden, vond ze. Poging tot diefstal wel.

Dat hij met drugs op achter het stuur kroop, bleek uit bloedonderzoek. Ook trof de politie xtc (12 pillen) en speed aan in zijn auto. Voor eigen gebruik, zei de man op zitting.

Privésituatie

De officier eiste 31 dagen gevangenisstraf, waarvan 30 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 60 uur. Ook vond ze dat de man zijn rijbewijs drie maanden in moest leveren.

De rechter nam de eis gedeeltelijk over. Ze trok zijn rijbewijs niet in, maar legde in plaats daarvan een hogere taakstraf op van 80 uur. Daarmee hield ze rekening met zijn privésituatie.