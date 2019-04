Meevaller voor gemeenten: Veiligheidsregio houdt 1,2 miljoen euro over

Ruim 1,2 miljoen euro vloeit daarom terug naar de gemeenten.

De meevaller komt onder meer door een hogere bijdrage vanuit het Rijk dan verwacht en een aantal subsidies. Zo kreeg de Veiligheidsregio vorig jaar zo'n 350.000 euro uit Den Haag voor de problemen rondom de aardbevingen.

Het positieve financiële plaatje over 2018 betekent overigens niet dat de gemeenten dit jaar minder hoeven te betalen aan de Veiligheidsregio. Dat bedrag blijft gewoon gelijk.

De Veiligheidsregio is een samenwerking van alle gemeenten in de provincie. De twaalf burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Peter den Oudsten - burgemeester van Groningen - is de voorzitter van het bestuur.

In de Veiligheidsregio zitten ook de brandweer en de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het leveren van goede brandweerzorg en het handelen bij crisissituaties.