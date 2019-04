Bert Hadders trots op K. ter Laanprijs: 'steuntje in de rug'

Bert Hadders is trots op zijn prijs (Foto: RTV Noord)

Muzikant Bert Hadders heeft vrijdagmiddag de K. ter Laanprijs in ontvangst genomen. De prijs bestaat uit 1000 euro en een bronzen beeldje van kunstenares Natasja Bennink.

'Dit is een hele mooie prijs. Het is een eer om in zo'n toprijtje namen te staan', zegt Hadders.

Mooi rijtje

De K. ter Laanprijs wordt sinds 1985 uitgereikt door Stichting 't Grunneger Bouk aan mensen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Groninger taal en cultuur. Hadders ziet de prijs als een extra aanmoediging.

'Ik wil nog meer liedjes schrijven. Het ultieme Groningse nummer moet er nog een keer uitkomen. Ik ben nu alweer bezig voor de volgende shows. Zo'n steuntje in de rug helpt dan zeer zeker.'

Inzet voor streektaal

Volgens de jury heeft Hadders een niet aflatende inzet op vele fronten getoond voor de streektaalmuziek.

'Als er niet zoveel muziek in Bert Hadders zat, zou je hem de stille kracht achter de Groningstalige streektaalmuziek noemen', aldus de jury.

