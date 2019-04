Groningen en Duitsland pakken troebele Eems samen aan

De handtekeningen werden gezet door Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer en (milieu)minister Olaf Lies van Niedersaksen.

De Eems-Dollard is het laatste estuarium van de Nederlandse Waddenzee en samen met de Westerschelde het laatst overgebleven estuarium in Nederland.

Een estuarium is een riviermonding waar zoet rivierwater zich vermengd met zout zeewater.

Slib

Door menselijke ingrepen de afgelopen eeuwen, zoals de verdieping van vaarwegen en inpolderingen van kwelders komt er met vloed meer slib het systeem in, terwijl er minder gebieden zijn waar het slib kan bezinken.

Hierdoor is het water troebeler geworden en groeien algen slechter. Het bodemleven is hierdoor aangetast. Ook zijn leefgebieden op de grens van zout en zoet water sterk achteruitgegaan. En deze trend zet door.

Nederlandse aanpak

Aan de Nederlandse kant van de grens wordt al jarenlang gewerkt aan maatregelen om vertroebeling tegen te gaan.

Zo wordt baggerslib gebruikt om landbouwgrond in de Veenkoloniën vruchtbaarder te maken. Ook zijn er zogeheten kleirijperijen, waar slib uit de Eems kan neerslaan om vervolgens te 'rijpen' tot klei, die vervolgens gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld dijkverbetering.

Duitsland gaat mee

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer gaan de Duitsers, onder druk van 'Brussel', nu mee met de Nederlandse aanpak. 'Dat past ons als Nederland natuurlijk uitstekend'.

Lees ook:

- Eerste monsters genomen uit kleirijperij Delfzijl

- Onderzoek naar rijpen van klei bij de Eems