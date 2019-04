Menkemaborg, Landgoed Verhildersum en Openluchtmuseum slaan handen ineen

De Menkemaborg in Uithuizen (Foto: Harm Post/RTV Noord)

De drie grote musea in gemeente Het Hogeland gaan nauw samenwerken om meer bezoekers te trekken. Het gaat om De Menkemaborg, Landgoed Verhildersum Leens en Openluchtmuseum Het Hoogeland.

Directeur Stijn van Genuchten van Openluchtmuseum Het Hoogeland vindt dat de drie musea een gezamenlijk verhaal vertellen.

'Dat van de rijke geschiedenis van Noord-Groningen aan de hand van verhalen over de plattelandsadel, de rijke boeren, de landarbeiders en de dorpsbewoners in de 18e en de 19e eeuw.'

Compleet beeld

Wie alle musea bezoekt, krijgt volgens Van Genuchten 'een compleet beeld van het indrukwekkende verleden van de jonge gemeente Het Hogeland'.

'Een oud cultuurlandschap, vele wierden, middeleeuwse kerken en prachtige dorpen geven daarvan blijk.'

Kortingskaartje

De eerste stap in de samenwerking is de invoering van het '3 in 1-kaartje'. Bezoekers die bij één van de drie musea entree betalen, krijgen één euro korting op de entree tot de beide andere musea.

Het kortingkaartje is geldig tot het einde van het museumseizoen, op 3 november.

