Eerste kunstgrasvelden zonder korrels aangelegd in Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen worden momenteel twee kunstgrasvelden zonder rubberen korrels aangelegd. GVAV Rapiditas en HFC' 15 zijn straks de eerste twee clubs die op de zogenoemde non infill velden spelen.

Later dit jaar volgen nog eens vijf velden. De gemeente Groningen heeft gekozen voor kunstgras zonder rubberen korrels, nadat er vorig jaar ophef ontstond over de schadelijke gevolgen van het rubber voor mens en milieu.

Gezondheid, milieu en sport

'De ouders maakten zich destijds grote zorgen over de gezondheid van hun kinderen', weet sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie). Jongman zat toen nog voor haar partij in de gemeenteraad. 'Dus met de blik op gezondheid, milieu en met oog op de sport is er voor deze velden gekozen.'

De gemeente realiseert zich dat de overgang voor de meeste spelers wel even wennen zal zijn. 'We gaan de komende periode testen wat het betekent voor de gebruikers. Want daar gaat het natuurlijk om', aldus Jongman. 'We gaan kijken hoe het in de praktijk bevalt, want er moet natuurlijk wel op gevoetbald kunnen worden.'

Als de velden niet bevallen, staan de fabrikanten in voor een nieuwe variant Inge Jongman - Wethouder Groningen

Kritiek

De sportwethouder houdt dus een slag om de arm. Want kritiek is er namelijk ook. Clubs die al op non-infill spelen, zijn niet allemaal even positief. De velden zouden spiegelglad zijn, de bal zou niet goed rollen en spelers zouden weigeren om op het kunstgras te spelen uit angst voor blessures.

Het Brabantse OSS'20 speelt bijvoorbeeld na twee maanden al niet meer op het gloednieuwe kunstgrasveld.

'De velden worden continue doorontwikkeld. De fabrikanten kennen de geluiden natuurlijk ook en willen een goed product leveren', aldus Jongman. 'We hebben afgesproken dat we deze velden als pilot aanleggen. Op het moment dat het niet bevalt, staan de fabrikanten in voor een nieuwe variant.'

Volgens Jongman krijgt de gemeente andere velden dan de velden waar momenteel over geklaagd wordt. 'Mochten de kunstgrasvelden om wat voor reden toch worden afgekeurd, dan draait de leverancier voor de kosten op.'

Vijf miljoen

Een veld zoals momenteel wordt aangelegd, kost al snel 350.000 euro. De gemeente Groningen trekt voor de gehele operatie, dus zeven nieuwe velden plus het saneren van de oude velden, vijf miljoen euro uit.

'We weten dat het nieuwe systeem nog niet helemaal aansluit bij de wens van de diverse sporten. Met name het aspect grip', laat woordvoerder Chris van Nijnatten van de KNVB in een reactie weten. 'We volgen de kwestie met de grootst mogelijke aandacht en pakken onze rol.'

Nog niet erkend

Non infill kunstgrasvelden staan nog niet als 'erkend en gecertificeerd' op de sportvloerenlijst van NOC NSF. 'Als de constructie niet de status erkend krijgt, dan wordt er geen certificaat afgegeven. Dat betekent dat er geen wedstrijden onder auspiciën van de KNVB op gespeeld kunnen worden', aldus de adviseur accommodatiezaken van de KNVB onlangs in het vakblad voor sportveldbeheer. 'Dat heeft te maken met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.'

Een delegatie van GVAV Rapiditas bracht onlangs een bezoek aan één van de fabrikanten van non infill velden. 'De velden zien er prima uit', vertelt voorzitter Jelle Slagter. 'In hoeverre ze ook goed bespeelbaar zijn, was tijdens ons bezoek moeilijk te beoordelen. Maar in mijn ogen is de beste oplossing nog altijd een kunstgrasveld zonder korrels.'

The proof of the pudding is in the eating', kortom we moeten afwachten hoe het uiteindelijk bevalt Joost Leertouwer - Voorzitter HFC' 15

Afwachten

Ook in Hoogkerk is men blij met de aanleg van de nieuwe mat. 'Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente investeert in velden waar van alles mis mee is', zegt voorzitter Joost Leertouwer van HFC' 15. 'Maar the proof of the pudding is in the eating', kortom we moeten afwachten hoe het uiteindelijk bevalt.'

De gemeente Groningen gaat er vanuit dat de kunstgrasvelden zonder korrels nog deze maand worden goedgekeurd. 'En dan hebben we hier in Groningen natuurlijk een prachtige milieuvriendelijke oplossing. En hopelijk ook hele blije voetballers', besluit sportwethouder Inge Jongman.

De velden bij HFC' 15 en GVAV worden eind deze maand opgeleverd. De aanleg van de overige vijf velden moet volgens de gemeente nog worden aanbesteed.

