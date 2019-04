Stad heeft eigen jeu-de-boulesbar

In een bar een potje jeu-de-boulen op een echte baan. In navolging van onder meer Amsterdam en Utrecht, kan dat sinds vrijdag ook in hartje Groningen.

'Ik denk dat het populair is, omdat het leuk is om wat te doen met z'n allen', zegt initiatiefnemer Merijn Goris van de bar 'BOEL'. Volgens hem willen mensen een spelletje doen als je een borrel gaat drinken. 'In dit geval is het spel jeu de boules.'

Zweeds idee

Het idee om binnen onder het genot van een drankje een balletje te werpen komt uit Zweden, volgens Goris. Daarna is het onder meer overgewaaid naar Amsterdam, van wie de Groningers het idee afkeken.

Oude garage

De bar zit in een voormalige garage aan de Nieuwe Ebbingestraat. De afgelopen jaren deed de ruimte dienst als opslagloods. Nu zijn er in het pand acht jeu-de-boulesbanen, een restaurant en een bar.

Je mag volgens Goris pas aan de bar plaatsnemen als je het potje jeu de boules hebt verloren, zegt hij met een knipoog.