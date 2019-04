Wiebes over windmolenterreur: 'Bij geweld houdt het voor mij op'

Op de vraag of er sprake is van terrorisme durft hij niet te zeggen. 'Ik kan geen oordeel vellen over de bewoording van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.), maar ik weet dat er iets aan de hand is dat ver over de grens gaat.'

Veiligheid garanderen

'We komen op een democratische manier tot besluiten in dit land. Helaas is niet iedereen daar blij mee.' Hij benadrukt dat het kabinet hetzelfde wil als de genuanceerde meerderheid. 'Er moet verandering komen, maar de kosten mogen niet te hoog zijn.'

'Ik begrijp dat mensen de straat op gaan voor meer duurzaamheid. Daar kan ik in komen, maar als er geweld bij komt houdt het voor mij op.'

De autoriteiten moeten volgens Wiebes de veiligheid garanderen en zorgen dat plannen waarover democratisch besloten is ook worden uitgevoerd.

De achtertuin

Of 'not in my backyard' meespeelt zegt Wiebes: 'De achtertuin kan een rol kan spelen, maar ook anderen vinden dat het hele klimaatgedoe niet hoeft. Anderen willen het juist weer dat het doorvoeren van duurzame energie sneller moet.'

De minister weet niet of de bedreigingen gevolgen hebben voor de bouw van toekomstige windmolenparken.