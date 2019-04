Arriva steunt 'confronterende' campagne ProRail: 'Hopen dat het jongeren bereikt'

Onder de naam 'Victim Fashion, created by accident' waarschuwt de spoorbeheerder tieners voor de gevaren op het spoor.

Traumatische ervaringen

Machinisten en conducteurs van de NS reageerden eerder geschokt op de nieuwe veiligheidscampagne. Marjan Rintel, directeur operatie NS, noemt de campagne ongepast.

'De beelden herinneren machinisten en conducteurs aan traumatische ervaringen met spoorongelukken waar ze mee te maken hebben gehad, en vallen veel NS'ers dan ook rauw op het dak', aldus Rintel.



De campagne kan voor medewerkers best confronterend zijn Woordvoerder Arriva

Begrip bij Arriva

Arriva laat zich genuanceerder uit over de campagne. Een woordvoerder laat wel weten dat er begrip is voor de gevoeligheid van het onderwerp.

'Wij begrijpen dat de campagne voor medewerkers best confronterend kan zijn. Het kan herinneringen oproepen aan een nare ervaring. Op dit moment is het niet onze indruk dat deze emoties bij Arriva de boventoon voeren.'

Een nagemaakte jas van een slachtoffer (Foto: ProRail)



Minder dodelijke slachtoffers

Volgens Arriva blijkt uit navraag onder treinmedewerkers dat 'een zachte campagne waarschijnlijk niet het gewenste effect heeft'.

'We hopen dat deze campagne jongeren bereikt. Want uiteindelijk willen allemaal dat het aantal dodelijke ongevallen op en rond het spoor afneemt. In de eerste plaats voor de slachtoffers en hun nabestaanden, maar ook voor alle medewerkers in de spoorsector die hierbij betrokken zijn.'

Campagne niet aangepast

ProRail zegt het vervelend te vinden dat spoorwegpersoneel geraakt wordt door de campagne.

'We willen niet dat ze er wakker van liggen. Maar bij de doelgroep, jongeren, slaat de campagne wel aan', zegt een woordvoerder. De campagne wordt vooralsnog niet aangepast. Wel is achter de schermen een gesprek gaande tussen ProRail en NS.