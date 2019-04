Buijs moet keuzes maken voor duel tegen Excelsior

Vrijdag heeft Buijs met veel spelers individuele gesprekken gevoerd. De trainer beschikt over een fitte selectie.

'We hebben een drukke periode gehad, dus ik wil graag weten hoe iedereen ervoor staat. Spelers kunnen zeggen dat ze zich goed voelen, maar ik vind het fijn om jongens zo veel mogelijk in individuele gesprekken te spreken. Helemaal richting wedstrijden.'

Spelers teleurstellen

Tevens zal Buijs enkele spelers die de laatste weken veel gespeeld hebben, moeten teleurstellen. De trainer licht ook die keuzes toe in de één op één gesprekken.

'Ik zeg niet tegen ze dat het definitief is, want aan die steen heb ik me aan het begin van het seizoen gestoten met Tom van Weert. Toen vertelde ik voor de training dat hij niet zou spelen en een kwartier later raakte Mimoun Mahi geblesseerd.'

'Ik probeer daarom nu aan te geven wat mijn vertrekpunt is in aanloop naar deze wedstrijd, maar dat het nog niet definitief is. Als speler vond ik het zelf ook prettig om uitleg te krijgen als ik na een paar wedstrijden in de basis weer op de bank moest plaatsnemen.'

Twee afwezigen

Uit de selectie zijn alleen reservekeeper Kevin Begois en spits Jannik Pohl er zaterdag niet bij.

'Jannik heeft de afgelopen week koorts gehad, dus daar doen we rustig mee en Begois heeft een lichte blessure. Jeffrey Chabot keert terug van een schorsing en het lijkt logisch dat hij weer terugkeert in het hart van de defensie.'

Terugkeer Mahi

Mahi start tegen Excelsior in de basis. De aanvaller zat tegen De Graafschap uit voorzorg op de bank, maar kan zaterdag gewoon spelen. Buijs wil nog niet zeggen ten koste van wie dat gaat. Het meest waarschijnlijk is dat de al weken tegenvallende Thomas Bruns genoegen moet nemen met een plek op de bank. Wie het andere 'slachtoffer' wordt, blijft gissen.

Mo El Hankouri of Iliass Bel Hassani lijken het meest in aanmerking te komen. El Hankouri stond dinsdag voor het eerst in de basis en deed het met een paar goede acties naar behoren.

FC Groningen live

De wedstrijd van FC Groningen begint zaterdag om 19:45 uur. Vanaf 19:00 uur kun je op Radio Noord alles volgen tijdens FC Groningen Live met onder ander verslaggever Stefan Bleeker die verslag doet vanuit het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Op deze website/app kun je alles natuurlijk ook volgen in een liveblog.

