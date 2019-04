Inwoners Wagenborgen krijgen uitleg over versterking

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl praat zaterdag inwoners uit Wagenborgen bij over de versterking. Net als Meedhuizen dook het dorp eind vorig jaar onverwachts op in de versterkingsaanpak.

Wagenborgen lag voorheen aan de rand van het zogenoemde buitengebied. Met de nieuwe aanpak, op basis van een rekenmodel van de NAM, komen de huizen ineens wel naar voren.

Bijna zeshonderd woningen

In Wagenborgen hebben 36 huizen een verhoogd risico op veel schade na een zware aardbeving. Nog eens 540 woningen hebben een licht verhoogd risicoprofiel.

Dat zegt nog niets over de eventuele versterkingsmaatregelen. Burgemeester Beukema liet in eerdere bijeenkomsten al weten dat er altijd een inspectie nodig is om te beoordelen of en in welke mate een huis moet worden versterkt.

Over dat laatste zijn grote zorgen: er is op dit moment te weinig mankracht om voor elk huis uit te rekenen welke maatregelen nodig zijn. Voor 15 mei moet minister Eric Wiebes van Economische Zaken met een plan komen hoe hij die capaciteit denkt te verhogen.

Overkoepelend plan

De gemeente Delfzijl wil dat het hele dorp op korte termijn wordt geïnspecteerd en beoordeeld. Dan kan de gemeente een plan maken om de werkzaamheden rond de versterking te combineren met de bouw van nieuwe huurwoningen op het Groot Bronswijk-terrein.

Beukema houdt zaterdag drie sessies in Wagenborgen. Maandagavond sluit de burgemeester de serie van 35 infobijeenkomsten over de versterking af in Farmsum.