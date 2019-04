'Het is niet hopeloos, Groningen komt hier doorheen'

Vlogger Itamar Kool in gesprek met Leendert klaassen (Foto: Itamar Kool)

We hoeven Leendert Klaassen, de Onafhankelijke Raadsman, niet uit te leggen dat zaken in het gaswinningsgebied allesbehalve gladjes verlopen.

Vlogger en filmmaker Itamar Kool nodigde Klaassen uit om over de huidige situatie te praten, en zocht daarvoor een bijzondere locatie uit.

Over het huiskamercafé in Westerwijtwerd maakte Itamar Kool in 2011 al eens de documentaire.Stillevens.

