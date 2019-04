Expositie over 50 jaar afsluiting Lauwerszee geopend

In het Visserijmuseum in Zoutkamp is een expositie geopend over de afsluiting van de Lauwerszee. Op 23 mei is het exact vijftig jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten.

Om daar bij stil te staan zullen vissers die dag vanuit Lauwersoog naar Zoutkamp varen met de vlaggen halfstok. Eén van die vissers is Henk Buitjes. Hij herinnert zich die dag vijftig jaar geleden nog goed: 'Dat zoute water ruik je niet meer.'

'De koningin kwam en we moesten als kind met een vlaggetje zwaaien, maar dat wilde ik niet.'

In het Visserijmuseum is één ding nog goed te zien. 'Friesland was voor de afsluiting van de Lauwerszee en Zoutkamp was tegen.' Henk Buitjes vond het angstige periode. 'We werden weggezet als landverraders. We kregen geen kans om verweer te doen.'

Volgens Buitjes had iedereen in Zoutkamp daarom een hekel aan alles wat Fries was. 'Friesche Vlag melk dronken we niet, dat ging direct weg. Kijk, dat ligt hier in de as-emmer.'