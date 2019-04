Omstreden bouwplaats zuidelijke ringweg verdwijnt binnen maand

De bouwplaats die voor overlast zorgde in de Groninger wijk De Weijert, wordt binnen een maand opgeruimd. Dat is de uitkomst van overleg vrijdagavond tussen onder meer aannemerscombinatie Herepoort en buurtbewoners.

Buurtbewoners van de Van Eedenstraat hadden de aannemerscombinatie een ultimatum gesteld. Als het bouwterrein niet voor vrijdagavond 18.00 uur zou zijn verdwenen, zouden bewoners flink in actie komen.

Nieuw bouwterrein

De bewoners ervaren onder meer geluidsoverlast in de nachtelijke uren van de bouwplaats langs de oostkant van de A28. Tot een jaar geleden was dit een stuk groen. Nu staan er bouwketen en ligt er materiaal opgeslagen dat is nodig is voor de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Volgens Bert Kramer van Herepoort is het laatste bouwmateriaal verplaatst naar een nieuwe bouwplaats. Deze ligt ten westen van de A28. Deze verhuizing stond al gepland. De werkzaamheden aan de oostkant van de A28 zijn grotendeels afgerond. Nu is de westkant aan de beurt.

Waar gaan bouwketen heen?

Voor het verplaatsen van alle bouwketen van het bouwterrein bij de Van Eedenstraat is nog geen oplossing. Een deel komt terecht op de nieuwe bouwplaats. Voor een ander deel wordt samen met de gemeente gezocht naar een geschikte locatie.

Volgens Kramer staat het vast dat het verplaatsen van alle keten binnen een maand lukt. Het oude terrein moet weer een groen grasveld worden.

Nu kijken de huizen nog uit op een bouwterrein.



'In de zevende hemel'

Buurtbewoner Johan is erg blij met de uitkomst van het overleg. 'Ik heb me bijna nog nooit zo blij gevoeld. Ik ben in de zevende hemel.' Hij is ervan onder de indruk dat alles binnen een paar dagen is geregeld. 'Alle lof voor de mensen die dit hebben gerealiseerd.'

Woensdag hadden omwonenden al overleg met de aannnemerscombinatie. Toen kon de buurt zich niet vinden in de voorstellen van Herepoort. De buurt gaf de aannemers twee dagen de tijd om met een definitieve oplossing te komen.

Vorige week begonnen de acties in De Weijert. Op damwanden en spandoeken werden onder meer leuzen geschreven. Ook werden er als protestactie hamburgers voor de buurt gebakken.

Lees ook:

- Gefrustreerde Wijert-bewoners stellen ringwegaannemer een ultimatum

- 'We zijn begonnen met zachte acties, maar er gaan harde acties komen'

- Dossier: zuidelijke ringweg