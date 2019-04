Jeroen Keizer helpt Stormvogels uit de brand

Hij weet het nog goed. Het was in 2013. Jeroen Keizer werd vijfde in de Omloop van de Veenkoloniën. Zes jaar later staat hij weer aan de start. Als renner en redder van De Stormvogels.

'Het was een helse dag met sneeuw en veel wind. De koers werd vanwege de weersomstandigheden ingekort en in de finale reden we weg met een groep van een man of twaalf. Uiteindelijk sprintte ik naar de vijfde plaats, maar er had veel meer ingezeten', blikt Keizer terug op z'n beste prestatie in een wedstrijd van de Clubcompetitie.

Schrapen

Zaterdag krijgen de renners 150 kilometer voor de wielen. De start is om één uur in Veendam. De winnaar wordt tegen half vijf verwacht. Voor de organiserende vereniging is het schrapen om een ploeg op de been te brengen of beter gezegd: op het zadel te krijgen. De ploeg bestaat uit vijf renners, waaronder twee Duitsers.

Te weinig man

En dus ook Keizer. 'Afgelopen winter reed ik de Drenthe 200 op de ATB. Daar heb ik me serieus op voorbereid. Toen ik te horen kreeg dat de club eigenlijk te weinig man had voor de clubcompetitie werd ik gemotiveerd. Ik ben me op dat moment een beetje gaan voorbereiden', vertelt de redder in nood.

'Uitrijden zou al mooi zijn'

Want onder meer door zijn inzet kan De Stormvogels van start gaan in hun eigen georganiseerde koers. Door de versoepelde regels van wielerbond KNWU mag er met vijf coureurs (was zes, red.) gestart worden en kan er ook één renner met een amateurlicentie aangewezen worden.

Het broertje van ex-wielerprof Martijn heeft geen al te hoge verwachtingen van zijn rentree in het wielerpeloton. 'Mijn laatste elitekoers was in 2014. (Omloop van de Veenkoloniën, red.). Uitrijden zou dus al mooi zijn. Maar ja, ik ben een Keizer dus ik start met de ambitie om top vijftien te rijden!'