FvD-kopstuk Cliteur betreurt beveiligingsmaatregelen tijdens filosofie-nacht

'Het is jammer, natuurlijk. Maar we moeten doorgaan met het redelijke gesprek.'

De komst van de hoogleraar Rechtsgeleerdheid en voorzitter van het wetenschappelijke bureau van Forum voor Democratie (FvD) deed veel stof opwaaien. Zo veel stof dat de organisatie zich genoodzaakt voelde extra beveiligingsmaatregelen te nemen.

Zekere voor onzekere

'Toen we signalen kregen dat er demonstraties zouden plaatsvinden, wilden we het zekere voor het onzekere nemen', zegt coördinator Rense Sinkgraven die de filosofienacht in goede banen moet leiden. 'Hij heeft hier niet zelf om gevraagd. Wij vinden het belangrijk dat deze man veilig kan spreken en dat willen we goed doen.'

Uiteindelijk zijn er zo'n twintig demonstranten naar het Groninger Forum gekomen om hun onvrede te uiten. 'Dat verliep gelukkig allemaal erg gemoedelijk', zegt Sinkgraven. Cliteur heeft er zelf weinig van mee gekregen. 'Ik ben heel hartelijk ontvangen', zegt hij.

Ontspannen aan de fris

Een half uur voor zijn lezing over 'Theoterrorisme' zit Cliteur ontspannen in de bomvolle foyer aan een flesje fris. Zijn beveiligers zitten rustig aan een tafeltje naast hem.

'Ik ga even naar een rustige plek om een interview te geven', zegt Paul Cliteur even later tegen zijn 'bodyguards'. 'Is goed Paul, wij volgen wel', zegt één van hen kalm.

Bevestiging

De hoogleraar en filosoof wil niet al te veel kwijt over de consternatie en de extra beveiliging. 'Het is helaas een bevestiging van mijn punt dat ik maak in mijn boek en tijdens mijn lezing over Theoterrorism versus Freedom of Speech', zegt Cliteur.

Tijdens de lezing legt de filosoof uit dat terroristen zich richten op vrijheid van expressie, vrijheid om te discussiëren en vrijheid om te geloven in een god. 'Terroristen hebben als doel die grondslagen van een samenleving te vernietigen.'

Succesvolle terroristen

Cliteur noemt als voorbeeld de cartoonisten die de profeet Mohammed in beeld brengen. Het leidde onder meer tot de moordaanslag op de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo.

In Nederland zorgde de cartoonwedstrijd die Geert Wilders in de Tweede Kamer wilde houden voor ophef. De discussie laaide zo hoog op dat het evenement werd afgeblazen. 'Terroristen die de vrijheid van meningsuiting bedreigen, zijn tamelijk succesvol', zegt Cliteur.

Ondanks de orkaan van kritiek die in de aanloop naar zijn lezing oplaaide, verliep zijn lezing uiterst rustig en werd Cliteur het 'vrije woord' niet ontnomen. Sinkgraven haalt na afloop opgelucht adem en kijkt tevreden terug. 'Je weet nooit waar het uiteindelijk naar toe gaat. Gelukkig werd het een waardig debat.'

