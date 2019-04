Woningen ontruimd na plofkraak Groningen

Meerdere woningen bij het winkelcentrum in de Groninger wijk Lewenborg zijn zaterdagmorgen ontruimd na een plofkraak.

Rond kwart voor vijf 's ochtends werd een pinautomaat op een hoek van het winkelcentrum opgeblazen. Grote delen van de muren rond de automaat zijn weggeblazen. Niemand raakte gewond. Rondom de automaat is een gebied afgezet. De politie doet sporenonderzoek.

De bewoners van de appartementen boven de automaat werd aanvankelijk onderdak aangeboden bij een sporthal in de buurt. Ze besloten om bij vrienden of familie te verblijven.

Daders

De vermoedelijke daders zijn twee jongens met zwarte kleding. Ze gingen ervandoor op een scooter. Ook roept de politie op uit te kijken naar een zwarte auto. Of er geld is buitgemaakt is onbekend.