Woningen ontruimd na plofkraak Groningen (update)

Rond kwart voor vijf 's ochtends is een pinautomaat op een hoek van het winkelcentrum opgeblazen. Grote delen van de muren rond de automaat zijn weggeblazen. Rondom de automaat is een ruim gebied afgezet voor sporenonderzoek.

Veslaggever Sven Jach van RTV Noord ziet dat de ravage groot is. 'Voor de pinautomaat ligt een groot parkeerterrein. Aan de overkant van dat terrein lag nog de zijkant van de pinautomaat.' Bij de plofkraak zouden drie gasflessen zijn gebruikt, maar dat kan de politie niet officieel bevestigen.

Geen gewonden

Niemand is gewond geraakt door de plofkraak. De bewoners van de ontruimde appartementen boven de automaat mochten naar een sporthal in de buurt, maar ze hebben zelf onderdak geregeld bij vrienden of familie. Er wordt onderzocht of muren van de woningen ontzet zijn, want het is onduidelijk hoe veilig het gebouw is na de kraak.

Winkels

Het is nog maar de vraag of de winkels in het winkelcentrum vandaag open kunnen. Ook daar wordt gekeken of muren zijn ontzet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt bovendien of er nog explosieven in de automaat zijn achtergebleven die niet af zijn gegaan.

Update: De winkels in het winkelcentrum mochten zaterdagmorgen om negen uur open.

Daders

De vermoedelijke daders zijn twee jongens met zwarte kleding. Ze zijn ervandoor gegaan op een scooter. Het is niet duidelijk of iets is buitgemaakt.

Ook roept de politie op uit te kijken naar een zwarte auto. Mogelijk hebben de mensen in deze wagen iets gezien wat de politie kan helpen.

