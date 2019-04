Omwonende: 'Ik had deze plofkraak al eerder verwacht'

Ina Oostra is niet verbaasd dat de pinautomaat is opgeblazen (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

'Deze pinautomaat staat bij een parkeerplaats en is heel makkelijk bereikbaar voor iedereen met kwade bedoelingen. Ik had deze plofkraak al eerder verwacht.'

Dat zegt Ina Oostra, die tegenover de pinautomaat in de Groninger wijk Lewenborg woont. De geldautomaat op de hoek van het winkelcentrum is zaterdagmorgen in alle vroegte opgeblazen. De ontploffing was enorm en woningen boven de pinautomaat moesten worden ontruimd.

Rechtop in bed

Oostra: 'Ik zat rechtop in bed en dat terwijl deze huizen behoorlijk goed geïsoleerd zijn. De kracht van de explosie is enorm geweest.'

Ze dacht eerst aan onweer. 'Maar nee, dat heeft een ander geluid', zegt ze. 'Toen viel het kwartje heel snel dat de pinautomaat eruit ligt.'

Schade?

Oostra denkt niet dat zij schade heeft aan haar huis. 'Maar dat moet nog gecontroleerd worden.'

