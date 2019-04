Plannen voor groot drijvend zonnepark op zandwinningsplas

De Noord- en Zuidplas in Sellingerbeetse (Foto: Kremer Zand en Grind)

Zandwinningsbedrijf Kremer wil medio volgend jaar een drijvend zonnepark bouwen op de Zuidplas in Sellingerbeetse.

Het zonnepark wordt ontwikkeld door energiebedrijf GroenLeven uit Heerenveen en heeft een vermogen van 48 megawattuur. Daarmee kan genoeg elektriciteit worden opgewekt voor dertienduizend huishoudens.

Zand drogen

De zonnestroom gaat overigens niet naar particulieren, maar wordt gebruikt voor het winnen en drogen van zand. Dat drogen gebeurt nu nog in een gasgestookte drooginstallatie.

Kremer Zand en Grind denkt met het drijvende zonnepark zo'n vier- tot vijfduizend kuub aardgas per dag uit te sparen.

Verhuizing en pijpleidingen

Tegelijk met de ingebruikname van het zonnepark, verhuist het zandwinningsbedrijf zijn 'zandklasseerinstallatie' naar industrieterrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal.

Kremer blijft wel zand winnen in de Noordplas bij Sellingerbeetse, maar het wordt dan via drie pijpleidingen naar installaties op dat industrieterrein getransporteerd. Volgens het bedrijf heeft dit als voordeel dat zandwagens de omgeving van Sellingen niet langer doorkruisen. De bestaande drooginstallatie in Emmen gaat dicht.

