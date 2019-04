Kromowidjojo zwemt WK-limiet bij Swim Cup

Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Swim Cup in Den Haag voldaan aan de limiet voor deelname aan de WK op de 100 meter vrije slag.

De drievoudig olympisch kampioene uit Sauwerd kwam tot een tijd van 54,13. Dat is twee tienden onder de eis voor deelname in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De 100 meter vrij werd gewonnen door Femke Heemskerk in 53,52.

'Ik heb mijn eigen race gezwommen en het ging een stuk beter dan in de series. Er zat meer lengte in mijn slag. Ik heb lang geen wedstrijd meer gehad en reageer sterk op dit soort prikkels', zei Kromowidjojo.