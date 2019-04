Het Grootse Noorden met piepkleine gebouwen geopend met kanonschot

Een kanonschot en miniatuurpark Het Grootse Noorden op Landgoed Tenaxx in Wedde is geopend. De openingshandeling is zaterdag verricht door VVD-coryfee Hans Wiegel.

De Olle Grieze, de Menkemaborg en zelfs een huis met aardbevingsschade; het is allemaal te zien in het miniatuurpark.

Het Grootse Noorden is nu onderdeel van Landgoed Tenaxx, dat vooral bekend is vanwege de levensgrote dinosauriërs die er te zien zijn. Het Landgoed van ondernemer Wouter Oudemans is in 2015 voor het publiek geopend. Aanvankelijk als arboretum, een park met bijzondere bomen. Een jaar later werd Tenaxx uitgebreid met het dinopark en nu is daar het miniatuurpark bijgekomen.

De meeste miniatuurgebouwen in het park zijn afkomstig van Miniatuurpark Appelscha dat in 1989 ook door Hans Wiegel is geopend. Dat park is in 2007 gesloten en de miniaturen werden opgekocht door de gemeente Stadskanaal. Die wilde er een Madurodam van het Noorden van maken, maar dat plan kwam nooit van de grond. Nu staan de kleine kopietjes van bekende noordelijke gebouwen te schitteren op het landgoed in Wedde.

