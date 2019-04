Straks live: Absalem vervangt Handwerker; Mahi in de spits, Bel Hassani en Bruns gepasseerd

De ploeg van coach Danny Buijs boekte afgelopen dinsdag de zevende overwinning na de winterstop met een uiterst moeizame 1-0 tegen De Graafschap. De gasten lieten meerdere grote kansen onbenut waarvan uiteindelijk invaller Paul Gladon met een hakje profiteerde.

Vizier

De Groningers staan twee punten achter op nummer acht Willem II. Ook Heracles Almelo is nog in het vizier. Als Ajax de bekerfinale van de Tilburgers weet te winnen is ook de achtste plek in de eindstand genoeg om plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal af te dwingen.

Trainer stapt op

Bij Excelsior stapte deze week, na de 1-2 nederlaag tegen NAC Breda, hoofdtrainer Adrie Poldervaart op. Hij verklaarde de groep niet meer te kunnen raken en vertrok per direct. Interim-coach André Hoekstra zal vanavond als eindverantwoordelijke op de bank zitten namens de gasten.

Hete adem

De ploeg uit Kralingen staat op de vijftiende plek met 26 punten uit 28 duels en voelt de hete adem van FC Emmen en De Graafschap in de nek. Het verschil met deze beide ploegen is slechts één punt. Omdat NAC onder trainer Ruud Brood ook aan een revival bezig is ligt alles nog open, ook onderaan de ranglijst.

Liveblog

Pakt FC Groningen drie hele belangrijke punten en kunnen ze verder omhoog kijken of verlicht Excelsior hun degradatiezorgen met een zege? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Absalem; Doan, Reis, Memisevic, El Hankouri; Mahi en Sierhuis.

Excelsior (4-4-2)

Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Burnet; Fortes, Schouten, Bruins, Koolwijk; Messaoud, El Hamdaoui.

Scheidsrechter: Christiaan Bax

#groexc